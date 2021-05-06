ارتفاع سعر نفط البصرة الخفيف بالتزامن مع ارتفاع الخامات الأخرى لبرنت والخام الاميركي

2021/05/06 | 09:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يواصل ارتفاعه وبرنت يلامس 70 دولارًا الصباح الجدد ـ متابعة: أرتفع سعر نفط البصرة الخفيف، امس الأربعاء، ، بالتزامن مع ارتفاع الخامات الأخرى لبرنت والخام الامريكي .وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.95 دولاراً للبرميل بمقدار 1.88 دولار، أو بنسبة 2.85% عن يوم الخميس الماضي.وسجل نفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى ...

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