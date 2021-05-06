الرئيس المشترك للوطني الكردستاني محذراً من عودة داعش: ’’أعادوا تنظيم صفوفهم’’

2021/05/06 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد لاهور طالباني، الرئيس المشارك للاتحاد الوطني الكردستاني والقائد السابق للمخابرات، أن تنظيم داعش الإرهابي، قد أعاد تنظيم صفوفه على ما يبدو، وفقاً لما يراه.وقال طالباني في مقابلة مع وكالة رويترز: "لقد أعاد التنظيم صفوفه فيما يبدو"، مشيراً إلى وجود "مؤشرات متنامية على أن تنظيم داعش يحاول الظهور على الساحة مجددا، بعد تزايد الهجمات في العراق".

ورأى طالباني، أنه "لم يُقض بالكامل على التنظيم، وما زال هناك بضعة آلاف من مقاتليه يعملون في العراق"، معبراً عن "قلق خاص من قدرة التنظيم على التجنيد عبر وسائل منها مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "38 شخصاً جُندوا للعمل مع داعش، أُلقي القبض عليهم قبل ثلاثة أسابيع، وجميعهم من الأكراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما".

وأضاف: "كانوا على وشك شن هجمات، تلقوا عتادا وقنابل ومتفجرات، وكان هذا جرس إنذار"، مبيناً أن "مقاتلي داعش يمكن أن يستغلوا الأراضي المتنازع عليها بين الجانبين".

ولفت إلى أن "الافتقار للتنسيق بين أربيل (عاصمة الإقليم الكردي) وبغداد أدى إلى عودة ظهور التنظيم وزيادة قوته ونشاطه وقدراته"، معبراً عن "خشيته يخشى من تداعيات سحب القوات الأميركية".

وفي وقت وآخر، تشن عصابات التنظيم هجومات متكررة على مواقع القوات الأمنية، مما تسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين، بينهم مدنيون.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أكدت في وقت سابق، أن القوات الأمنية تعتمد على العمليات الاستباقية، استناداً للمعلومات الاستخبارية، لملاحقة وضرب عناصر التنظيم.

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