تحقيق دولي يؤكد استخدام داعش أسلحة بيولوجية وكيمياوية في العراق

2021/05/06 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد تحقيق أممي صادر عن بعثة "يونيتاد"، اليوم الخميس، بأن تنظيم داعش اختبر أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق، مشيرا إلى أن التنظيم استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين بين عامي 2014 و 2016.

وقالت البعثة في تحقيقها المنشور على موقعها الرسمي، إن "جرائم تنظيم داعش ضد الإيزيديين في العراق ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، كاشفا أنه تم التعرف على 875 من ضحايا داعش في 11 مقبرة جماعية، كما تم التعرف على 4 مواقع إعدام بعد الهجوم على سجن بادوش في نينوى، شمال العراق".

وتابعت، أنه "تتم حاليا دراسة كيفية "تعزيز المساءلة عن جرائم داعش من خلال العمل الجماعي عبر الجهات الفاعلة الدولية والمحلية وغير الحكومية".

ومن المقرر أن تكشف بعثة "يونيتاد" عن تقريرها الكامل في مؤتمر يعقد في 12 مايو المقبل.

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