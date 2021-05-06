ارتفاع باسعار صرف العملات امام الدينار

2021/05/06 | 10:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، ارتفاعا في اسواق العملة باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان اسعار اغلب العملات الاجنبية امام الدينار العراقي شهدت ارتفاعاً اليوم الاثنين، لافتا الى ان سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي وصل الى 148 الف و350 دينار.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 يورو = 177.750 دينار.

100 باون = 204.000 دينار.

100 ليرة تركية = 17.500 دينار.

100 الف تومان ايراني = 6.750 دينار.

PUKmedia السليمانية

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