2021/05/06 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشف الفنان والسيناريست المصري، عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل “اللي مالوش كبير”، عما يتردد بنشوب خلافات بينه وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطلة المسلسل، بشأن رفضها النهاية، وإصرارها على تغييرها، وأنها عملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلاف على النهاية..



عمرو محمود ياسين يرد للمرة الأولى على ياسمين عبدالعزيز المركز الخبري الوطني.

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