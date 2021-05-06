2021/05/06 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على 6 سوريين شمالي العاصمة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 سوريين شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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