2021/05/06 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على 6 سوريين شمالي العاصمة.
وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات […]
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وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 سوريين شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 سوريين شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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