2021/05/06 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 6 سوريين، بعد مطاردة بالسيارات، في منطقة الشعب، شمال شرقي العاصمة بغداد.وذكرت الشرطة في بيان، أنه “اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد، واثناء ضبط احد سائقي عجلات نقل الركاب والذي يستقل عجلة نوع GMC مخالف ولم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 سوريين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 سوريين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).