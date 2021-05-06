تفاصيل هجوم عناصر حزب العمال الكردستاني على البيشمركة في أربيل فجر اليوم

2021/05/06 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني ، اليوم (الخميس 6 ايار 2021)، بقيام عناصر حزب العمال الكردستاني بالهجوم على قوات البيشمركة شمالي محافظة اربيل .

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "عناصر من حزب العمال الكردستاني، شنت هجوما بالقذائف والرشاشات الخفيفة، على مقر للبيشمركة في منطقة برادوست التابعة لناحية سيدكان بقضاء سوران شمالي محافظة أربيل".

واضاف، ان "الهجوم لم يسجل أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الخسائر على بعض الأضرار المادية".

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