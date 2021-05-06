محافظة عراقية تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا الجديدة مقابل حالات الشفاء

2021/05/06 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الخميس (06 أيار 2021)، بتسجيل ارتفاع جديد في إصابات فايروس كورونا الجديدة مقابل حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ديالى، سجّلت 472 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مقابل تسجيل 438 حالة شفاء خلال الساعات ٢٤ الماضية"، مشيراً إلى "تسجيل حالتي وفاة خلال المدة المذكورة".وأشار إلى أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 43907 حالات منذ ظهور الوباء في المحافظة، أما معدل الشفاء الكلي فقد ارتفع إلى 41409 حالات، بينما الوفيات فقد زاد إلى 324 حالة".

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