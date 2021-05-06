ذوالنارين، معاوية نور - المنصور جعفر

2021/05/06 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر لمحةعن الأديب "معاوية نور" وتواشجه في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين مع نار التأمل ومع نار النظر والعمل وشج إسم الأستاذ "معاوية نور" وكتاباته بمفهوم "التنوير" وهو إصطلاح ملتبس منذ تأسيسه، إزاء الإلتباس نشأ سؤال "ماهو التنوير"؟ What is Enlightenment? وهو سؤال أنتجته بعض شرائح برجوازية أوروبا.مع فشل الثورات البرجوازية في تحقيق مطالب الشعوب بل نقلها معيشة الناس م ......





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