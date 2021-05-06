بينهم دخلوا بصورة غير شرعية.. القبض على 6 سوريين في بغداد

2021/05/06 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على 6 سوريين، بعد مطاردة بالسيارات في منطقة الشعب.

المديرية قالت في بيان، ورد للسومرية نيوز، أنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد، واثناء ضبط احد سائقي عجلات نقل الركاب والذي يستقل عجلة نوع GMC مخالف ولم يمتثل لاوامر السيطرة في التوقف للتفتيش وهرب بعجلته بسرعة فائقة من خلال السيطرة تم على الفور مطاردته من قبل مفارز شرطة النجدة العاملة في سيطرة الشعب ومفارز سيطرة الشعب، تم إيقافه والقبض عليه".

واضاف البيان انه "تبين يحمل معه في العجلة 6 أشخاص من الجنسية السورية ثلاثة دخلوا الأراضي العراقية بصورة غير شرعية، وثلاثة آخرين منتهي الإقامة".

ولفت إلى "اصطحابهم جميعا مع العجلة الى مقر السيطرة، وتبين أن سائق العجلة اتفق مع المخالفين الذين معه بانه سيقوم بالعبور بهم من السيطرة، لقاء مبلغ مالي".

واشار البيان إلى "تسليمهم الى مركز شرطة الراشدية التابع للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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