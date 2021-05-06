ارتفاع للدولار مقابل الدينار العراقي

2021/05/06 | 10:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار

العراقي، الخميس، ارتفاعا في الأسواق

المحلية والصيرفات، مقارنة مع سعره أمس

الاربعاء.

وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح ببغداد

اليوم، (6 ايار 2021)، 148,500 دينار عراقي

م

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