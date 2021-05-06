الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة..

2021/05/06 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "سي أن أن" تقريرا حول الصاروخ الصيني الكبير الذي خرج عن السيطرة، والذي من المتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض في نهاية الأسبوع الحالي، وقال إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

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