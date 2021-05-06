’’لترميم وتأهيل الدور السكنية’.. الرافدين يعلن تفاصيل تسديد قروض الـ50 مليون

2021/05/06 | 10:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين أن مدة تسديد قروض50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين تكون في ١٠ سنوات.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 ايار 2021)، إن "القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن".

وأضاف البيان أن "التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".

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