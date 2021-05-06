2021/05/06 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت إحصائيات كورونا في الهند، اليوم الخميس، زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.وسجلت الهند أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تواصل طفراتها بإصابات كورونا والوفيات تصل لـ4 آلاف باليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تواصل طفراتها بإصابات كورونا والوفيات تصل لـ4 آلاف باليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تواصل طفراتها بإصابات كورونا والوفيات تصل لـ4 آلاف باليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).