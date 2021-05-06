اغلاق 7 شركات للادوية باربيل

2021/05/06 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عن اغلاق 7 شركات للادوية بمدينة اربيل .

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه ونتيجة بحث ومتابعة والفحوصات المستمرة لقسم مراقبة الاسواق،في مديرية السيطرة النوعية تم اغلاق 7 شركات ادوية في مدينة اربيل .

واضافت: ان اغلاق تلك الشركات جاء لمخالفتها الشروط الصحية.

PUKmedia

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