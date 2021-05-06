2021/05/06 | 10:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عن اغلاق 7 شركات للادوية بمدينة اربيل .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق 7 شركات للادوية باربيل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه ونتيجة بحث ومتابعة والفحوصات المستمرة لقسم مراقبة الاسواق،في مديرية السيطرة النوعية تم اغلاق 7 شركات ادوية في مدينة اربيل .
واضافت: ان اغلاق تلك الشركات جاء لمخالفتها الشروط الصحية.
PUKmedia
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق 7 شركات للادوية باربيل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق 7 شركات للادوية باربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).