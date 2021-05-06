تحقيق أممي يكشف استخدام داعش أسلحة بيولوجية ضد المدنيين بالعراق

2021/05/06 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف تحقيق أجرته بعثة التحقيق الأممية “يونيتاد” في جرائم داعش بالعراق وسوريا، عن اختبار تنظيم داعش الارهابي أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق.وأكد التقرير، الذي اطلع عليه “المركز الخبري […]

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