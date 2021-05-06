الرافدين يعلن عن مدة تسديد قروض البناء

2021/05/06 | 10:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن مدة تسديد قروض 50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين تكون خلال 10 سنوات.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن “القروض التي أطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن”.وأضاف أن “التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور […]

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