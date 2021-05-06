صناعات كهربائية عراقية “تنجح” بجذب دولة عربية وتحصد عقدًا معها

2021/05/06 | 11:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن ابرامها عقدا جديدا مع الجانب السوري لتصدير قابلوات كهربائية والتي تنتجها احدى شركاتها، بينما كشفت عن عروض تلقتها من دول الجوار و الخليج لشراء منتجاتها الانشائية والزراعية.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة مرتضى الصافي في بيان ان “ابرام العقد يأتي كنتيجة لنجاح برامج التطوير الشاملة التي انتهجتها الوزارة ضمن مصانعها وشركاتها المختلفة، وعكسه الاقبال المتزايد على انتاجها المتنوع، اسهاما في تغطية السوق المحلية منها وتصدير الفائض الى الدول العربية والأجنبية”.

وأضاف الصافي، أن “الوزارة تلقت عروضا عدة من دول الجوار والخليج العربي لشراء اغلب منتجات شركاتها، لاسيما المتعلقة بالصناعات الانشائية والكهربائية”، مبينا أن “كثرة العروض المقدمة، تدل على رصانة المنتجات العراقية وتمكنها من منافسة نظيراتها الاجنبية، ان لم تكن اجود منها”.

وشدد الناطق الاعلامي للوزارة على “ضرورة تفعيل عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي سيسهم في الحد من دخول المنتجات الاجنبية الرديئة للبلاد التي يرهق استيرادها الاقتصاد المحلي، اضافة الى عدم مطابقتها للمعايير المعتمدة عالميا”.

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