حزب الكادحين يحترف الإفتراء و تزوير الحقائق و يشوّه بوب أفاكيان، مهندس الشيوعيّة الجديدة - ناظم الماوي

2021/05/06 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناظم_الماوي " أن لا يُقدم المرء على مجادلة مبدئيّة مع شخص مخطئ بالرغم من أنّه يعرف خطأه معرفة واضحة ، بسبب كون هذا الشخص من معارفه أو من أبناء بلد واحد ، أو من زملائه فى الدراسة ، أو من أصفيائه و أحبائه أو من زملائه أو مرؤوسيه القدامي ، بل يتركه وشأنه إبتغاء الوئام و الصداقة ، أو يلمس الموضوع لمسة خفيفة دون أن يُقدم على تسوية الأمر بحزم ، ذلك لكي يحافظ على جوّ من الوئام و الوفاق معه ، و تكون النتيجة من ذلك هي ......





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