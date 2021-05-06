2021/05/06 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة السلطة الرابعة لتزويد الدولة والشعب بالمعلومات والأخبار المحلية التي تهتم بظروف وشؤون الشعب وتنقلها بواقعية إلى الدولة التي تعتبر مؤسسة خدمية للشعب وكذلك تنور وتعرف الشعب والدولة بالظروف والتطورات السياسية والاقتصادية في دول العالم والإعلامي الذي يعمل بالصحافة والوسائل المرئية يقوم بدور كبير في نقل الأخبار عن ظروف وحياة الشعب للرأي العام والدولة حيث ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحافة والإعلام المقروء والمسموع مرآة للشعب والدولة - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحافة والإعلام المقروء والمسموع مرآة للشعب والدولة - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).