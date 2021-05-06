إطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر ’داعش’ شرق صلاح الدين (صور)

2021/05/06 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اطلق الحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية امنية شرق محافظة صلاح الدين.

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وقالت مديرية إعلام هية الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 آيار 2021)، إن "قوة مشتركة من اللواء 52 في الحشد الشعبي والجيش والتدخل السريع شرعوا بعملية امنية شرق صلاح الدين".

وأوضحت المديرية ان "العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية للقضاء على فلول داعش وتأمين مناطق شرق صلاح الدين".

وبحسب البيان "تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات للحشد من معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة في قرية دبج معدة للتفجير".

واشارت المديرية إلى ان "قوات الحشد الشعبي والجيش كثفت في الاونة الاخيرة من عملياتهما الأمنية في محافظة صلاح الدين للقضاء على فلول داعش والحفاظ على أمن المواطنين".

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