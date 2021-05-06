الرشيد يمنح فئات غير موطنة رواتبهم سلفاً شخصية

2021/05/06 | 11:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن منح فئات امنية غير موطنة رواتبهم سلفاً شخصية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه “تقرر منح ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني غير الموطنة رواتبهم سلفاً شخصية”، مبينا ان “مبلغ السلف (١٠،٨،٥) حسب حدود صافي الراتب”.واضاف ان “من الشروط التي وضعها المصرف ان يتعهد المستفيد […]

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