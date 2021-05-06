اخر تطورات كورونا حول العالم

2021/05/06 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 155.2 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، وتجاوز عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت حول العالم 1.2 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 155216 مليوناً، وعدد المتعافين 91.6 مليوناَ، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3.242 ملايين.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، إعطاء نحو 1.216 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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