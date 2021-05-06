PUKmedia يكشف تفاصيل اعتداء قوة تركمانية على شرطة كركوك

2021/05/06 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مريوان نادر النائب عن محافظة كركوك، يوم الخميس، عن تفاصيل اعتداء قوة تابعة للجبهة التركمانية على شرطة كركوك.

وقال النائب مريون نادر عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان قوة من الجبهة التركمانية اعتدت ليلة الاربعاء، على شرطة كركوك، كما تم تداول الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل اعلام، موضحا، ان النواب الكورد عن كركوك طلبوا، من الجبهة التركمانية تسليم الذين نفذوا الاعتداء، لان امن وسلامة كركوك خط احمر لن نتهاون فيه.

واضاف: ان 9 عناصر القوة التركمانية هاجمت نقطة للشرطة، تضم 3 عناصر من المكون التركماني ايضا، واسفرت الاشتباكات بالسلاح الابيض عن اصابة احد افرد الدورية، مشيرا الى اثنين من المهاجمين سلموا انفسهم وصدرت اوامر قبض بحق بقية القوة، ومازال البحث عنهم جاريا.

PUKmedia خاص

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