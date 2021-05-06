2021/05/06 | 11:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

1891 مشاهدة

علقت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، على ظهور السلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا، فيما أكدت ان العراق لا يزال في دائرة الخطر.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح تابعه NRT اليوم، (6 ايار 2021)، إن "ظهور الفيروس المتحور الهندي يعد تحديا جديدا، وهذا تأكيد أن العراق في دائرة الخطر"، مشددا على "أهمية إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاح المتوفر في البلاد".

وأوضح البدر، ان "الأيام الماضية شهدت انخفاضا نسبيا بالإصابات، وهذا لا يعني أنه تم احتواء الأزمة"، مبينا أن "خطر الجائحة لايزال قائما ودول جوار العراق والعالم لا تزال تعاني منه أيضا".

وأشار إلى أن "الإقبال على اللقاحات خلال الأسبوع الماضي شهد طفرة كبيرة من قبل المواطنين".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح مقلق من الصحة بشأن خطر السلالة الهندية على العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح مقلق من الصحة بشأن خطر السلالة الهندية على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).