ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في ايران

2021/05/06 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اكتشاف حالات إصابة بفيروس مركب جديد هندي كاليفورني في البلاد.

وأشار نمكي الى اكتشاف عشر حالات إصابة بفيروس جديد ومركب في بعض المحافظات الإيرانية، بين عمال هنود يعملون في مجمع بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد، فضلا عن حالات أخرى من السلالة البريطانية، إضافة الى تشخيص إصابة جديدة بالسلالة التي وصفها نمكي بأنها أكثر السلالات جموحا وذلك في مصنع للفولاذ بمحافظة يزد وسط البلاد، في حين أكد الوزير تحديد ثلاث إصابات مؤكدة بالسلالة الهندية في محافظة قم شمالي إيران.

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