خلية الاعلام الأمني: أوامر قبض بحق حماية أحد أعضاء الجبهة التركمانية في كركوك

2021/05/06 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، صدور أوامر بتطبيق القانون والقاء القبض بحق حماية أحد اعضاء الجبهة التركمانية لاعتدائهم على دورية نجدة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ان الأوامر صدرت بتطبيق القانون وإلقاء القبض على الأشخاص المعتدين على دورية النجدة واحالتهم إلى القضاء بناءً على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فديوي يظهر اعتداء حماية أحد أعضاء الجبهة التركمانية في كركوك على دورية نجدة تمارس واجباتها ومهام عملها في المحافظة، مبينة ان ذلك يأتي في إطار الحرص على حفظ هيبة القوات الأمنية.

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