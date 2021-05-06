رسول: قواتنا سترد بقوة على من يستهدف القواعد العسكرية

2021/05/06 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان القوات الأمنية بدأت بمتابعة وملاحقة العناصر التي تستهدف القواعد العسكرية العراقية، مؤكدا ان القوات قادرة على الرد بعزم وقوة على كل من يستهدف القوات الامنية أو القواعد العسكرية.

وقال رسول في تصريحات صحفية أن قاعدة بلد عراقية خالية من عناصر التحالف الدولي لأنها قاعدة عسكرية يعمل بها عراقيون سواء من الضباط والفنيين وحتى كوادر الحماية.

وبشأن الفراغات الامنية في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وحرس الاقليم، أكد رسول أن هناك تنسيقا مع قوات حرس الاقليم لسد الفراغات الموجودة بين خط قوات حرس الاقليم وخط تواجد القوات الحكومة الاتحادية.

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