الصحة تتحدث عن تحديات السلالة الهندية: العراق في دائرة الخطر

2021/05/06 | 11:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الصحة والبيئة، إن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني احتواء الأزمة والسيطرة عليها، مؤكدةً أن خطر الجائحة لا يزال قائمًا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الأيام الماضية شهدت انخفاضًا نسبيًا بالإصابات، هذا لا يعني أنه تمَّ احتواء الأزمة"، مبينًا أن "خطر الجائحة لا يزال قائمًا ودول جوار العراق والعالم لا تزال تعاني منه أيضًا".

وأضاف أن "ظهور الفيروس المتحِّور الهندي يعدُّ تحديًا جديدًا، وهذا تأكيد أن العراق في دائرة الخطر"، مشددًا على "أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاح المتوفر في البلاد".

وأشار إلى أن "الإقبال على اللقاحات خلال الأسبوع الماضي شهد طفرة كبيرة من قبل المواطنين".

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