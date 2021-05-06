نحتاج الى أكثر من

2021/05/06 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

في حوارٍ تلفزيوني أجريته مع المرحوم

الدكتور أحمد الجلبي عام 2009، تحدث عن

أزمة متفاقمة مسكوت عنها هي أزمة السكن،

لكنَّه قال إنَّ الحلّ يكمن في قيام

الحكومة ببناء مجمعات سكنية وبيعها ا

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