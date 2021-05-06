نهر الفرات يلفظ أنفاسه بعد تراجع منسوب تدفقه

2021/05/06 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء عبر وسائل التواصل

الاجتماعي صوراً مأساوية وحزينة لحال

نهر الفرات، أكبر أنهار سوريا بعد أن

تراجع منسوب تدفق المياه فيه إلى أقل من

النصف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في

الرابع من الشهر

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