عشرة دونمات دمرت كليا.. العراق يشهد أول حريق لمحاصيل الحنطة - عاجل

2021/05/06 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شهدت محافظة ديالى، اليوم (الخميس 6 ايار 2021)، تسجيل حادثة حريق لمحصول الحنطة جنوبي قضاء بعقوبة، في أول حريق يشهده العراق.

وقال مصدر أمني لـ ( بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية استنفرت امكانياتها بعد اندلاع حرائق في محاصيل الحنطة، في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، باطراف قرية خليل الحسيناوي (4 كم جنوبي بعقوبة)".

واضاف، ان "المعطيات تشير الى ان من قام بحرق المحاصيل، هو تنظيم داعش الارهابي، مشيرا الى وجود "تنسيق بين القوات الامنية والاهالي في كل قواطع المناطق الزراعية من اجل درء مخاطر الحرائق وتامين الحقول لحين موسم الحصاد الذي انطلق مؤخرا".

من جانبه اوضح مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي، ان حريق محصول الحنطة في اطراف قرية خليل الحسيناوي دمر اكثر من 10 دونمات.

وقال لـ (بغداد اليوم)، انه "لولا سرعة وصول فرق الاطفاء لكان الحريق الذي يحمل بصمات داعشية، تحول الى كارثة ".

وفي وقت سابق، كشفت مديرية الدفاع المدني، عن إحصائية بحوادث الحرائق التي شهدها العراق العام الماضي حيث قاربت الـ30 ألف حادث،

وذكرت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت 29 ألفاً و658 حريقاً خلال العام 2020 في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كوردستان شملت مبانٍ حكومية وتجارية ودور سكنية وأراضي زراعية".

وبينت أن "حصة القطاع الخاص من تلك الحرائق كانت 23 ألفاً و277 حريقاً، والقطاع الحكومي 5702، والقطاع المختلط 679 حريقاً، موضحة أن تذبذب التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية للأسلاك المتدلية للمولدات الأهلية تسبب بـ12 ألفاً و419 حريقاً".

وأضافت المديرية أن "5835 حريقاً كانت بسبب عبث الأطفال، و2649 نتيجة الأهمال، و2038 نتيجة اعقاب السكائر، مشيرة إلى أن مجموع حوادث الحريق المتعمدة بلغ 1636، و808 حرائق اندلعت نتيجة شرارة، و116 حريقاً بسبب النزاعات العشائرية، و75 حريقاً في وسائط النقل، والحوادث المتبقية نتيجة الاحتراق الذاتي وتسرب الوقود والغاز وغيرها من الاسباب".

وأشارت مديرية الدفاع المدني الى ان "العاصمة بغداد تصدرت المحافظات بـ4575 حريقاً، تليها نينوى بـ3594، ومن ثم بابل بـ573، ومحافظة ميسان بـ802 حريق".

وأوضحت الإحصائية أن "عمليات الانقاذ التي نفذتها المديرية بلغت 325، أما الإسعاف فكانت 230 حادثة نفذتها فرق الدفاع المدني، مشيرة إلى أن فرق معالجة القنابل غير المنفلقة قامت برفع 39 ألفاً و591 مقذوف حربي من مخلفات الحروب في المدن العراقية وخصوصاً الحدودية منها".

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