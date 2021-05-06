بالوثيقة.. نص مشروع قانون تعويض ضحايا الحريق في مستشفى ابن الخطيب

2021/05/06 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على نص قانون تنظم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب، الذي شمل ضحايا مستشفى ابن الخطيب، باحكام قانون تعويض المتضررين جرا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لعام 2009.

ومنح القانون مجلس الوزراء، شمول اية فئة من غير المذكورين في المادة (الخاصة بضحايا المستشفى)، حسب اقتراح رئاسة الوزراء.

وقام مجلس الوزراء باحالة مشروع القانون واحالته إلى مجلس النواب.

يتبع.



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