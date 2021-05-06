الصين تكشف وجهة صاروخها ’’التائه في الفضاء’’

2021/05/06 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قللت وسائل إعلام حكومية صينية، اليوم الخميس، من المخاوف بشأن سقوط حطام صاروخ خارج عن السيطرة، أطلق في إطار جهود البلاد لبناء محطة فضائية خاصة بها.

وأفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الناطقة باسم الدولة باللغة الإنجليزية، نقلاً عن خبير صيني، إنه "من المرجح جداً أن يسقط الحطام في المياه الدولية ولا داعي للقلق".

وكان خبراء الفضاء قد حذروا من احتمال سقوط حطام جراء عودة دخول غير منضبطة للقسم الرئيسي البالغ وزنه 20 طناً لمركبة الإطلاق، إلى الغلاف الجوي للأرض والذي يقدرون أنه سيحدث مطلع الأسبوع المقبل أو يوم الاثنين.

وأشارت الى أنه من "الشائع في مجال الفضاء" أن يتساقط حطام على الأرض.

ووصفت الصحيفة التحذيرات بأنها "لا شيء سوى ضجيج غربي بشأن تهديد الصين فيما يتعلق بتقدم تكنولوجيا الفضاء".

ويترقب العالم أجمع تداعيات صاروخ صيني يزن 21 طناً خرج عن مساره، وتاه حول الأرض قبل أيام، كشفت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، أن من المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطامه في وقت مبكر من يوم السبت المقبل الموافق ل الثامن من أيار.

كما أوضحت أن وكالة الفضاء الأميركية تراقب الصاروخ وتتابع مسار سقوطه في محاولة منها لإيجاد طريقة لمواجهته.

وذكرت في بيان، أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه، مشيرة إلى أن الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء.

يشار إلى أن الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين، الخميس، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنا المنصة الأساسية لصاروخ “لونغ مارش 5 بي” الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

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