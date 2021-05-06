صحيفة انكليزية : يويفا قد ينقل نهائي الأبطال من تركيا إلى بريطانيا

2021/05/06 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع ذكرت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية: إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيتعرض لضغوط متزايدة خلال الأيام القليلة المقبلة لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول إلى المملكة المتحدة نظرا لقيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19.وسيخوض تشيلسي ومانشستر سيتي النهائي في الـ29 من مايو/أيار الحالي في إسطنبول بتركيا ولكن هناك مخاوف من أن قيود السفر ستمنع العديد من الجماهير من الحضور.ويتعرض ”يويفا“ لضغوط كبيرة لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إنجلترا بعد انضمام تشيلسي إلى مانشستر سيتي في أكبر مباراة لكرة القدم للأندية في القارة العجوز.ودعا قادة روابط المشجعين في الناديين والنواب وخبراء الصحة العامة جميعا إلى نقل المواجهة الإنجليزية الخالصة من إسطنبول إلى المملكة المتحدة وسط مخاوف من أن قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا ستحول دون حضور العديد من الجماهير، وأن أولئك الذين سيذهبون سيصابون بالمرض في بلد يكافح لاحتوائه.

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