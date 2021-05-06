2021/05/06 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مروحية إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا لقوات النظام يتواجد به عناصر يتبعون "لسرايا الاستطلاع والرصد في حزب الله اللبناني" بمحيط بلدة جباتا الخشب بالقرب من القنيطرة في الجولان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد: القصف الليلي على سوريا استهدف "سرايا الاستطلاع في حزب الله اللبناني") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد: القصف الليلي على سوريا استهدف "سرايا الاستطلاع في حزب الله اللبناني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).