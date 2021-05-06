انطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين

2021/05/06 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الحشد الشعبي اليوم الخميس، انطلاق عملية امنية مشتركة لملاحقة فلول داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته السومرية نيوز، إن قوة مشتركة من اللواء 52 في الحشد الشعبي والجيش والتدخل السريع شرعوا بعملية امنية شرق صلاح الدين".وأوضح البيان ان العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية للقضاء على فلول داعش وتأمين مناطق شرق صلاح الدين، حيث تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للحشد من معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة في قرية دبج معدة للتفجير.

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