مقتل مدني نتيجة مشاجرة غربي بغداد

2021/05/06 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل مدني نتيجة مشاجرة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن قضاء ابو غريب، اسفرت عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح مختلفة".

واضاف، ان "القوات الامنية طوقت مكان المشاجرة".

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