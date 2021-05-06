محكمة التمييز تصادق على سجن صحفيي ونشطاء بادينان

2021/05/06 | 12:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محكمة التمييز في اقليم كوردستان على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام.

رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية

وكان قرار محكمة الجنايات الثانية باربيل ، قد اثار موجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

وكان مصدر خاص، قد اعلن في تصريح سابق لـPUKmedia: ان محكمة التمييز صادقت على قرار محكمة اربيل ، بشأن سجن صحفيين ونشطاء في بادينان، لمدة 6 اعوام.

وقال الحاكم سردار هركي: ان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية في اربيل ، لافتا الى ان القرار مجحف، خاصة وان اصداء محلية ودولية خلفتها قضية اعتقالات بادينان.

يشار الى ان المحكمة الجنائية في اربيل اصدرت في 16 شباط 2021، احكاما بسجن معتقلي بادينان وهم " اياس اكرم، شيروان شيرواني، شفان سعيد، كوهدار محمد، هاريوان عيسى"، لمدة 6 اعوام، واثار الحكم استهجان واستنكار اوساط ثقافية ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية.

ادناه قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان بحق صحفيي ونشطاء بادينان

PUKmedia خاص

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