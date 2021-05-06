2021/05/06 | 12:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر اعادة 100 عائلة داعشية من مخيم الهول الى مخيمات مخيمات جنوب الموصل.

وقالت رنا قاسكي رئيس بلدية ناحية خانصور في شنكال لـ PUKmedia: انه من المقرر اعادة 100 عائلة داعشية من مخيم الهول في سوريا، الى مخيمي " الجدعة وحسن شام"، في محافظة نينوى، موضحة، ان نقل عوائل داعش يواجه استنكارا كبيرا لدى اهالي تلك المناطق.

واضافت: ان عملية النقل ستجري تحت رعاية الامم المتحدة، وبموافقة الحكومة العراقية، مؤكدة الامتعاض من نقل عوائل الدواعش الى نينوى.

وقامت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في آذار من العام 2019، بالسيطرة على بلدة باغوز في دير الزور آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في منطقة شرق نهر الفرات، وقامت بتخصيص مخيم الهول الواقع تحت سيطرتها لإيواء العوائل التابعين لعناصر تنظيم داعش الارهابي ممن قتلوا في المعارك أو سلموا أنفسهم.

واستنادا لآخر الاحصائيات فان هناك ما يقارب من 30,738 عراقيا من اصل 8256 عائلة يعيشون في معسكر الهول.



سلطة الادارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا من قوات سوريا الديمقراطية الكوردية التي تشرف على ادارة المخيم بذلت جهودا لارجاع اللاجئين العراقيين الى بلدهم العراق وخصوصا بعد تمكن القوات العراقية من تحرير جميع الاراضي من تواجد مسلحي داعش، ولكن هذه المحاولات جوبهت برفض من الحكومة العراقية.

وفي 11 آذار 2019، صرح المدير الاقليمي للجنة الصليب الاحمر الدولية ICRC لمنطقة الشرق الادنى والشرق الاوسط فابريزو كاربوني، انه خلال الاسابيع القليلة القادمة سيرجع ما يقارب من 20000 من معسكر الهول تحديدا الى بلدهم العراق وذلك وفقا لاتفاقية مع الحكومة العراقية.



ولكن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل على ارض الواقع.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة 100 عائلة داعشية الى نينوى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة 100 عائلة داعشية الى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).