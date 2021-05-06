2021/05/06 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني 6/5/2021" أكسل هونيث فيلسوف ألماني معاصر، ويعتبر من أهم رموز مدرسة فرانكفورت (الجيل الرابع) وهو أيضاً رائد النظريَّة الاجتماعيَّة النقديَّة، التي تحاول النَّظر في الأسُس التي قام عليها الاجتماع البشري في حياتنا المعاصرة، ويدرُّس منذ سنة 2011 بجامعة كاليفورنيا بنيويورك، ونال سنة 2015 جائزة ارنست بلوخ وسنة 2016 جائزة برونو كرايسكي.



تتلمذ هونيث على يد هابرماس الذي أشرف على تأهيله الجامعي، ......





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