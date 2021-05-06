2021/05/06 | 12:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة النيابية توصي الكاظمي بترشيح بديل عن التميمي يتمتع بـ3 صفات

أوصت لجنة الصحة، في مجلس النواب، الخميس (6 أيار 2021) رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بترشيح بديل عن وزير الصحة المستقيل حسن التميمي، يتمتع بـ3 صفات.

وجاء في بيان اللجنة، "لقد تابعت لجنة الصحة والبيئة النيابية وطيلة فترة مواجهة جائحة كورونا تفاصيل عمل وزارة الصحة ووقفت على محدودية امكانياتها ومواردها والتي لم تؤثر على ايمان كوادر الوزارة بأجمعها بحتمية انتصارهم على هذا التحدي الكبير، وأعطوا وبذلوا مهجهم وأرواحهم في اقسى الظروف التي كان الغموض والإرباك يخيم فيها على مشهد التتبع العلمي الدقيق لهذا الوباء في اكبر مراكز البحث العالمية الرصينة ".

وأعربت اللجنة عن "احترامها وتقديرها لما بذلته قيادة الوزارة وخصوصاً خلال تسنمها من قبل حسن التميمي والذي كان فاعلاً ونشطاً ومبادراً في إيجاد الحلول التي تقلل من أثر الجائحة مع محدودية الدعم وغياب الوعي الصحي لدى الكثيرين وعدم تعاونهم مع مجهود الوزارة الكبير ، وساعده في ذلك كونه ابن الوزارة المتدرج في عناوينها، وبعد حادثة مستشفى ابن الخطيب الأليمة بادر الوزير لتقديم استقالته في ظاهرةٍ لم تشهدها الوزارات العراقية السابقة كافة".

وشددت على "ضرورة عدم الخروج عن السياقات الدستورية التي تحدد منح الثقة وسحبها من الوزير في اي تشكيلة حكومية وحسب المادتين 76 و 78 من الدستور ولوائح النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تشير لاكتساب اقالة او استقالة الوزير بعد تحويلها لمجلس النواب لغرض التصويت عليها وبعدها يرشح رئيس الوزراء بديلا خلال فترة 15 يوم من ذلك".

وتابعت: "وحرصاً منا على اهمية الاستمرار بمتابعة ملف الجائحة وتطوراتها المخيفة فلابد من الاستعجال بهذا الاجراء ومتابعة الوزير المستقيل لملف الجائحة لحين تسليمه للبديل الذي يحظى بثقة مجلس النواب ".

واختتم اللجنة بالقول، إنها ترغب بأن "توصل لرئيس الحكومة توصيتها بترشيح من يحظى بمهنية واستقلالية وقدرة عالية على مواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه البلاد بعيداً عن اي تأثير".

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