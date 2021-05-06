2021/05/06 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة.وذكر المركز الاعلامي للمجلس، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “طلبات إعادة التحقيق او المحاكمة بموجب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من القضاء بشأن طلبات إعادة التحقيق او المحاكمة المركز الخبري الوطني.

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