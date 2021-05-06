السجن 30 سنة لمحاسبة في المصرف الزراعي بالعمارة

2021/05/06 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، صدور قرار حكمٍ بالسجن مدة ثلاثين سنة لمحاسبةٍ في المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة، وذلك لاختلاسها مبلغ يصل إلى مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات إن المدانة قامت بصرف قروض دون علم وموافقة المقترضين، والاستحواذ على مبالغ تلك القروض والتصرف فيها خلافاً للقانون والتعليمات، مبينة أن قرار الحكم تضمن أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة، وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته، فضلاً على حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة.

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