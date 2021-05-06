القضاء العراقي يصدر توضيحا بخصوص قيام بعض السياسيين بإثقال كاهل القضاء ومحكمة التمييز لاغراض انتخابية

2021/05/06 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مجلس القضاء الاعلى بالعراق ان

طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب

احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27

لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة

المركزية المختصة بتطبيق القانون

مباشرة وليس من اختصاص

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