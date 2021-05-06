2021/05/06 | 12:34 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اوضح مجلس القضاء الاعلى بالعراق ان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يصدر توضيحا بخصوص قيام بعض السياسيين بإثقال كاهل القضاء ومحكمة التمييز لاغراض انتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب
احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27
لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة
المركزية المختصة بتطبيق القانون
مباشرة وليس من اختصاص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يصدر توضيحا بخصوص قيام بعض السياسيين بإثقال كاهل القضاء ومحكمة التمييز لاغراض انتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يصدر توضيحا بخصوص قيام بعض السياسيين بإثقال كاهل القضاء ومحكمة التمييز لاغراض انتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).