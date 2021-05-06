دعم أممي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

2021/05/06 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب كشف صحيفة "رأي اليوم" عن زيارة وفد

سعودي لدمشق، برئاسة رئيس جهاز

المخابرات الفريق خالد الحميدان،

ولقاءه الرئيس السوري بشار الأسد،

واللواء علي مملوك، للتمهيد لفتح

السفارة السعودية بعد عيد الفطر،

وا

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