2021/05/06 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب

المنتخب السعودي، أهمية بطولة كأس

العرب "فيفا" بالنسبة للمنتخب خاصة

وأنها تُقام في ظل اقتراب التصفيات

النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من

نهايتها.

وأعرب رينارد في تص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رينارد:نسعى للفوز ببطولة كأس العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رينارد:نسعى للفوز ببطولة كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).