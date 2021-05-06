القوات الأمنية تطيح بأخطر خلية نائمة تحمل عبوة جاهزة للتفجير في ديالى

2021/05/06 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الخميس (06 أيار 2021)، بتمكن القوات الأمنية من الإطاحة بأخطر خلية إرهابية نائمة في ريف قضاء قره تبه شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي، تمكنت من الإطاحة بأخطر خلية إرهابية نائمة، في عملية نوعية جرت في ريف قضاء قره تبه شمال شرق ديالى".وأضاف، أن "القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية وضبطت بحوزتهم عبوة ناسفة وصواريخ جاهزة للتفجير".

ولفت إلى أن "جميع أفراد الخلية الإرهابية مطلوبون للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب"، مشيرا الى أن "الخلية تعد الأخطر في محافظة ديالى خلال هذا العام الحالي".

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