روسيا تسجل 7639 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/06 | 12:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 7639 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7975 إصابة أمس الأربعاء و7770 إصابة الثلاثاء)، ما يمثل […]

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